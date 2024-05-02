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У Швеції почались масштабні військові навчання НАТО

Четвер 02 травня 2024 20:20
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У Швеції почались масштабні військові навчання НАТО Ілюстративне фото: у Швеції розпочались військові навчання НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військові навчання НАТО розпочались півночі Швеції. В їх рамках буде відпрацьовуватись підтримка американських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

На півночі Швеції протягом кількох днів будуть рухатись військові колони довжиною в кілька кілометрів. Вони будуть складатися приблизно з 200 військових машин і 1600 солдатів.

Завданням навчань буде відпрацювання підтримки американських підрозділів. Зокрема, шведи повинні забезпечити транспорт та безпеку на шляху через Атлантичний океан до північної частини Скандинавії.

Варто зауважити що подібні навчання вже проводились у Німеччині у 2015 році. Тоді США мали намір продемонструвати, що їх військові знову у Європі після тривалої перерви. Навчання були відповіддю на російське вторгнення в Україну в 2014 році.

Військові навчання НАТО у Європі

У першій половині 2024 року НАТО голосили про проведення навчань під назвою Steadfast Defender-24.

Також у Фінляндії, Швеції та Норвегії з 4 по 15 березня проводились навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24.

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