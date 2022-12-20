UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Швеції підозрюваному у шпигунстві на користь Росії загрожує довічне ув'язнення

Фото: в Швеції судять двох підозрюваних у шпигунстві на Росію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Швеції судять двох братів, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sveriges Television.

Так, слідство встановило, що старший, 40-річний брат працював у Службі державної безпеки Швеції та збройних силах, а також обіймав посаду в органах влади. Інформацію звідти він передавав Головному розвідувальному управлінню секретну інформацію

Молодшого брата 30 років підозрюють у несанкціонованому отриманні і передачі інформації російській розвідці.

Нагадаємо, що у Німеччині підозрюють працівника британського посольства в роботі на російську розвідку. Його затримали.

Також повідомлялось, що мешканка РФ Ольга Колобова понад 10 років прожила в Європі під вигаданим ім'ям. У неї була вигадана біографія, підроблений паспорт і під виглядом світської левиці вона втиралася в довіру до відомих людей, а також подружилася з офіцерами НАТО в Неаполі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвеціяРосійська Федерація