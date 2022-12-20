У Швеції підозрюваному у шпигунстві на користь Росії загрожує довічне ув'язнення

У Швеції судять двох братів, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Sveriges Television .

Так, слідство встановило, що старший, 40-річний брат працював у Службі державної безпеки Швеції та збройних силах, а також обіймав посаду в органах влади. Інформацію звідти він передавав Головному розвідувальному управлінню секретну інформацію

Молодшого брата 30 років підозрюють у несанкціонованому отриманні і передачі інформації російській розвідці.