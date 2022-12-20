У Швеції підозрюваному у шпигунстві на користь Росії загрожує довічне ув'язнення

У Швеції судять двох братів, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sveriges Television.
Так, слідство встановило, що старший, 40-річний брат працював у Службі державної безпеки Швеції та збройних силах, а також обіймав посаду в органах влади. Інформацію звідти він передавав Головному розвідувальному управлінню секретну інформацію
Молодшого брата 30 років підозрюють у несанкціонованому отриманні і передачі інформації російській розвідці.
Нагадаємо, що у Німеччині підозрюють працівника британського посольства в роботі на російську розвідку. Його затримали.
Також повідомлялось, що мешканка РФ Ольга Колобова понад 10 років прожила в Європі під вигаданим ім'ям. У неї була вигадана біографія, підроблений паспорт і під виглядом світської левиці вона втиралася в довіру до відомих людей, а також подружилася з офіцерами НАТО в Неаполі.