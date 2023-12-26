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У Швеції обговорюють збільшення потужностей для постачання снарядів Україні

Архівне фото: міністр оборони Швеції Пол Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швеції необхідно закуповувати артилерійські боєприпаси як для себе, так і для можливості відправки в Україну. А потужність заводів має збільшитися.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT Nyheter.

"У нас є хороші установки "Арчер", але вони неактуальні, якщо немає боєприпасів для стрільби", - сказав він. 

За словами міністра оборони, Швеція має підтримати Україну артилерійськими боєприпасами і водночас нарощувати власні запаси. Він назвав це складною ситуацією. 

Наразі триває робота зі складання угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів. За даними виробника Nammo, маючи заводи у Швеції, терміни постачання боєприпасів наразі становлять до шести років. 

Необхідні інвестиції в заводи

За словами Пола Джонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

"Гроші на це всередині ЄС є. Вони шукають кошти ЄС, а потім очікується, що ми зробимо часткові інвестиції", - сказав міністр. 

Управління оборонної техніки заявляє, що ведеться інтенсивна робота зі збільшення виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції та країнах Північної Європи.

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів. 

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває у конвеєрі", заявила нещодавно голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили надіслати Україні касетні боєприпаси.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.

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