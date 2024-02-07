Швеція завершила розслідування підриву газопроводів "Північний потік"

Висновок розслідування такий: шведської юрисдикції немає і тому розслідування слід закрити.

Попереднє розслідування було припинено, оскільки ніщо не вказує на те, що у нападі брали участь Швеція або її громадяни, йдеться у заяві.

Розслідування інциденту також ведеться у Німеччині.

"Ми тісно співпрацювали з попереднім розслідуванням, яке проводить влада Німеччини. У рамках цієї співпраці ми передали матеріали, які можуть бути використані як докази в німецькому розслідуванні", - сказав у своїй заяві прокурор Матс Юнгквіст, який керував шведським розслідуванням.

Відсутність юрисдикції

Як зазначається у повідомленні прокуратури Швеції, 26 вересня 2022 року була здійснено кілька атак у міжнародних водах, спрямованих на "Північний потік". Попереднє розслідування Швеції встановило диверсію.

Основна мета розслідування полягала в тому, щоб з'ясувати, чи були причетні шведські громадяни та чи використовувалась територія Швеції.

"Попереднє розслідування зараз досягло такої стадії, що влада має чітке уявлення про інцидент і не виявлено нічого, що вказувало б на те, що Швеція або шведські громадяни були причетні до нападу, що стався у міжнародних водах", - йдеться у заяві.

"Північні потоки"

"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен із яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини. При цьому Північний потік-2 так і не було введено в експлуатацію через російське вторгнення, а "Північний потік-1" було зупинено "Газпромом" влітку 2022 року.

Три з чотирьох гілок газопроводів було підірвано 26 вересня 2022 року.

Дані розслідувань свідчать про високу активність російських військових кораблів біля Північних потоків безпосередньо перед вибухом.

Також ЗМІ повідомляли, що за підривом може стояти приватна група українських диверсантів на яхті, проте ця версія не розглядається всерйоз.