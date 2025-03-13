Швеція закупить для України 18 артилерійських установок Archer та радари Arthur

Швеція придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари Arthur в рамках 18-го пакета військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення шведського уряду.
Уряд Швеції уповноважив Управління з оборонних матеріалів закупити 18 артилерійських установок Archer для передачі Україні. Крім того, відомство придбає п’ять контрбатарейних радарів Arthur.
Швеція також підтримає українську оборонну промисловість через данську ініціативу.
Загальна вартість цієї допомоги становить приблизно 3 мільярди шведських крон (майже 300 мільйонів доларів) і є частиною 18-го військового пакета підтримки Україні.
Постачання радарів Arthur заплановане на 2025 рік, а артилерійських установок Archer - на 2026 рік.
В уряді також зазначили, що Швеція разом з ЄС та трансатлантичними партнерами продовжить посилювати Україну шляхом постачання військової техніки.
"Україна гостро потребує артилерії та боєприпасів. Це було пріоритетом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на цьому під час нашої зустрічі у вихідні", - заявив міністр оборони Швеції Паль Йонсон.
Швеція також має намір приєднатися до артилерійської коаліції Контактної групи з оборони (UDCG), яка координує підтримку України та сприяє інтеграції її артилерійських сил з НАТО.
Також сьогодні стало відомо, що Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (137,7 млн доларів) на допомогу у відновленні та розвитку, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.
Цей пакет є найбільшою в історії Швеції програмою цивільної допомоги, включає підтримку відновлення зруйнованої інфраструктури, а також розмінування та навчання працівників охорони здоров'я.
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