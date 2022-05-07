Швеция вводит усиленный пограничный контроль из-за "серьезной угрозы безопасности"

Швеция с 11 мая вводит усиленный пограничный контроль на дорогах, паромных терминалах, в аэропортах и других пунктах въезда в связи с "серьезной угрозой безопасности". Что является источником опасности – не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Представители шведского правительства заявили, что усиленный приграничный контроль введен с вечера 7 мая и продлится до 11 ноября. Правительство не упомянуло причины конкретной угрозы, но заявило, что ситуация с безопасностью в европейском регионе чрезвычайно серьезна, а общий уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отметил, что установление пограничного контроля создает условия для выявления и контроля тех, кто желает въехать в страну. По его словам, это также может помочь выявить потенциальных преступников и предотвратить возможные террористические атаки.