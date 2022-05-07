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Швеция вводит усиленный пограничный контроль из-за "серьезной угрозы безопасности"

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Стокгольм, Суббота 07 мая 2022 01:31
Швеция вводит усиленный пограничный контроль из-за "серьезной угрозы безопасности" Флаг Швеции (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Швеция с 11 мая вводит усиленный пограничный контроль на дорогах, паромных терминалах, в аэропортах и других пунктах въезда в связи с "серьезной угрозой безопасности". Что является источником опасности – не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Представители шведского правительства заявили, что усиленный приграничный контроль введен с вечера 7 мая и продлится до 11 ноября. Правительство не упомянуло причины конкретной угрозы, но заявило, что ситуация с безопасностью в европейском регионе чрезвычайно серьезна, а общий уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным.

Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон отметил, что установление пограничного контроля создает условия для выявления и контроля тех, кто желает въехать в страну. По его словам, это также может помочь выявить потенциальных преступников и предотвратить возможные террористические атаки.

Напомним, что Напомним, что Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась. США также намерены обеспечивать безопасность Швеции до вступления страны в альянс.

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