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Швеция вводит ограничение на публичные собрания

Автор: РБК-Украина

Правительство Швеции вводит ограничение на публичные собрания. Теперь запрещено собираться группами более восьми человек.

Об этом сообщает The Local.

Запрет распространяется на проведение концертов, спектаклей, спортивных мероприятий. Школы и офисы под ограничения не попали.

"Это новая норма для всего общества. Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не устраивайте ужины. Отменяйте все", - заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

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Новый запрет является частью Закона об общественном порядке и, следовательно, является обязательным к исполнению, а не рекомендацией, как многие шведские меры по борьбе с коронавирусом.

Людям, которые будут организовывать большие мероприятия, грозят штрафы или даже тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Ограничение вступит в силу 24 ноября и предварительно будет действовать в течение четырех недель.

Напомним, ранее Стефан Левен заявил, что из-за COVID-19 настают "темные времена". В связи с этим в Швеции намерены ввести запрет на продажу алкоголя в вечернее время.

Кроме того, в конце октября Швеция усилила карантинные рекомендации для регионов.

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