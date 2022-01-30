Швеция стала чемпионом Европы по гандболу, сбросив с трона Испанию

Весь поединок проходил в равной борьбе, где максимальное преимущество одной из команд по ходу матча составляло не более чем в два мяча - все разы так лидировали шведы. Однако после первого тайма минимальное преимущество было у триумфаторов прошлого ЧЕ сборной Испании 13:12.

Кульминацией финала стали последние секунды, когда при равном счете Швеция заработала право на семиметровый. Этот бросок стал последним в матче и оказался точным в исполнении шведа Никласа Экберга. В итоге победа Швеции 27:26.

Этот титул чемпионов Европы стал для шведской сборной пятым в истории.

Напомним, на этом ЧЕ выступала и Украина, однако "желто-синие" не смогли преодолеть группу потерпев три поражения.