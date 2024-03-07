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Швеція сьогодні офіційно стане 32-м членом НАТО, - Білий дім

Четвер 07 березня 2024 14:10
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Швеція сьогодні офіційно стане 32-м членом НАТО, - Білий дім Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція офіційно приєднається до Альянсу НАТО 7 березня 2024 року, ставши 32-м союзником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому та The Local.

"7 березня 2024 року Швеція офіційно вступає до Альянсу НАТО, ставши 32-м союзником", - ідеться в повідомленні.

Водночас у Білому домі зазначили, що Швеція - сильна демократія з високоефективними збройними силами, яка поділяє цінності та бачення світу альянсу.

"Приєднання Швеції до НАТО зробить США і наших союзників ще безпечнішими", - йдеться в повідомленні.

Водночас шведське видання The Local повідомляє, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прилетів до США, щоб передати Швеції ратифікаційні документи своєї країни.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем також перебувають у Вашингтоні, прилетівши туди напередодні.

Згідно з розкладом, опублікованим Держдепартаментом США, зустріч Блінкена і Крістерссона призначена на 18:15 за київським часом. Ймовірно, саме тоді він представить документи про вступ Швеції до НАТО, і країна офіційно приєднається до військового альянсу.

При цьому церемонія підняття шведського прапора в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вже запланована на понеділок, 11 березня.

Вступ Швеції до НАТО

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення виступили Туреччина та Угорщина. Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду.

Довгий час Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку, що було останньою перешкодою для Стокгольма.

26 лютого парламент Угорщини все ж таки ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу, а вже 5 березня новообраний президент Тамаш Шуек підписав документ.

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