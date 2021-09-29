Швеция снимает почти все карантинные ограничения

"Развитие явно идет в правильном направлении, поэтому сейчас - хорошая возможность действительно ослабить ограничения", - говорится в сообщении.

В частности, правительство отменило ограничения на количество участников массовых мероприятий как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе, от посетителей также не будут требовать COVID-паспорт.

Между тем, снимается ограничение на количество людей в целом в заведениях общественного питания, за столиками и расстояние между ними.

Кроме этого, ночные клубы с сегодняшнего дня в Швеции смогут возобновить работу.

К тому же отменяется рекомендация дистанционной работы, отныне работники разных сфер могут вернуться к своим рабочим местам, однако при появлении симптомов COVID-19 их просят оставаться дома и пройти тестирование.

По последним данным, в Швеции 7 141 873 человека, что составляет 83,6% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Из которых 6 536 355 граждан (76,5% населения) прошли базовый курс вакцинации.