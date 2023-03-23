Швеція розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні

Швеція представить нову програму підтримки та розгляне можливість страхування військових ризиків для інвесторів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Сьогодні, 23 березня, міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі із послом Швеції Тобіасом Тибергом заявила, що українські партнери поступово мають переходити від бюджетної підтримки до підтримки українського бізнесу.

"Зараз державний бюджет фінансується приблизно на 50% відсотків шляхом податків від українського бізнесу, а на половину коштом зовнішньої допомоги. Ми прагнемо забезпечити ріст економіки та поступове збільшення надходження податків від бізнесу. Для цього ми маємо поступово перейти від бюджетної підтримки до підтримки українського бізнесу", - сказала Свириденко.

Також вона запросила Швецію взяти участь у гуманітарному розмінуванні сільськогосподарських земель.

Своєю чергою Тиберг підтвердив готовність експортно-кредитного агентства Швеції розглянути можливість страхування військових ризиків.

Крім того, посол заявив, що Швеція представить нову програму підтримки України вже в червні цього року.

Нагадаємо, сьогодні, шведський парламент схвалив поставку Україні танків і установок Archer.

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