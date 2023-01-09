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Швеція не проти передачі Україні САУ Archer. Їх просив Зеленський

Фото: прем'єр Швеції заявив, що Україна може отримати САУ Archer (commons wikimedia.org User.Ibaril)
Автор: Каріна Левицька

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна може отримати САУ Archer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Прем'єр також зазначив, що минулого року Україна не отримала артилерійські установки, тому що зо його словамиArcher

Нагадаємо, під час звернення до прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Зеленський закликав передати ЗСУ системи Archer й посилити спроможності України в захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 й літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну поставками ППО.

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