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Швеція приєднується до бойкоту турнірів УЄФА через допуск російської збірної

Фото: Швеція приєднується до бойкоту турнірів УЄФА через допуск російської збірної (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Збірна Швеції бойкотуватиме турніри, якщо перетнеться з молодіжною збірною Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Шведської федерації футболу.

Шведська футбольна асоціація не підтримує рішення УЄФА щодо допуску до змагань молодіжної збірної Росії.

"Основна та молодіжна збірні Швеції, як і раніше, не гратимуть у матчах проти Росії, як у Швеції, так і за кордоном. Ми повністю підтримуємо рішення, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі у міжнародних турнірах, доки триває війна проти України ",- написано на сайті федерації.

У травні 2024 року відбудеться фінальний етап молодіжного Євро на Кіпрі та Футбольна асоціація Швеції боїться, що туди може потрапити російська збірна.

Хто ще бойкотує рішення УЄФА

Рішення УЄФА бойкотували Україна, Англія, Латвія та Польща. Усі країни дотримуються позиції, що поки що йде війна на території України, заборонено допускати російські та білоруські збірні до турнірів.

Допуск російських спортсменів

26 вересня УЄФА допустило молодіжну збірну Росії до участі у турнірах. Вони зіграють без національної форми та гімну, а також проведуть матчі на нейтральній території.

"Дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих. Особливо прикро те, що через конфлікт, що продовжується, покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися в міжнародному футболі",- сказано на сайті УЄФА.

 
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