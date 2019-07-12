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Швеция отказалась подписывать конвенцию ООН о запрете ядерного оружия

Новости » Политика    12.07.2019 - 16:07
Швеция отказалась подписывать конвенцию ООН о запрете ядерного оружия
Фото: Марго Вильстрем (facebook.com/margot.wallstrom)

Вопрос подписания конвенции находилось в повестке дня правительства Швеции почти год

Правительство Швеции не будет подписывать конвенцию ООН о запрете ядерного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на STV.

Как сообщается, вопрос подписания конвенции находилось в повестке дня правительства Швеции почти год.

"На данном этапе правительство не будет подписывать конвенцию о запрете ядерного оружия", - заявила министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем.

В то же время, по словам главы МИД, Швеция всегда будет адвокатом мира без ядерного оружия.

"Мы не будем вносить конвенцию в парламент для ратификации, однако мы будем выполнять роль наблюдателя за выполнением", - заявила министр.

"Если мы увидим, что конвенции не будет развиваться, если не будут даны конкретные обещания разоружения, то мы окажемся в другом положении. Тогда запрет на ядерное оружие может появиться в новом свете", - отметила Вальстрем.

Отметим, 7 июля 2017 года 122 из 193 стран-участниц ООН на пленарном заседании в штаб-квартире в Нью-Йорке утвердили многосторонний договор о запрете ядерного оружия.

В договоре речь идет о запрете полного спектра связанных с ядерным оружием видов деятельности, таких как разработка, тестирование, производство, приобретение, владение или хранение ядерного оружия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония не планирует подписывать и ратифицировать договор о запрете ядерного оружия. По его словам, если страны действительно хотят прийти к миру без ядерного оружия, необходимо заручиться участием ядерных государств в этом процессе. 

 

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