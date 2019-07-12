Швеція відмовилася підписувати конвенцію ООН про заборону ядерної зброї

Фото: Марго Вильстрем (facebook.com/margot.wallstrom)

Питання підписання конвенції знаходилося в порядку денному уряду Швеції майже рік

Уряд Швеції не буде підписувати конвенцію ООН про заборону ядерної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на STV.

Як повідомляється, питання підписання конвенції знаходилося в порядку денному уряду Швеції майже рік.

"На даному етапі уряд не буде підписувати конвенцію про заборону ядерної зброї", - заявила міністр закордонних справ Швеції Марго Вальстрем.

У той же час, за словами глави МЗС, Швеція завжди буде адвокатом світу без ядерної зброї.

"Ми не будемо вносити конвенцію у парламент для ратифікації, проте ми будемо виконувати роль спостерігача за виконанням", - заявила міністр.

"Якщо ми побачимо, що конвенції не буде розвиватися, якщо не буде дано конкретні обіцянки роззброєння, то ми опинимося в іншому положенні. Тоді заборона на ядерну зброю може з'явитися в новому світі", - зазначила Вальстрем.

Відзначимо, 7 липня 2017 року 122 з 193 країн-учасниць ООН на пленарному засіданні в штаб-квартирі в Нью-Йорку затвердили багатосторонній договір про заборону ядерної зброї.

В договорі мова йде про заборону повного спектру пов'язаних з ядерною зброєю видів діяльності, таких як розробка, випробування, виробництво, придбання, володіння або зберігання ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що Японія не планує підписувати і ратифікувати договір про заборону ядерної зброї. За його словами, якщо країни дійсно хочуть прийти до світу без ядерної зброї, необхідно заручитися участю ядерних держав у цьому процесі.