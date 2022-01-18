Швеция ослабляет карантинные требования для путешественников

С 21 января Швеция отменила требование предъявления негативного теста на коронавирус при въезде. Это касется путешественников из ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local .

"Путешественники больше не представляют особого риска в контексте распространения "Омикрона" в Швеции. Согласно запросу шведского Агентства здравоохранения, особое требование по поводу отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия в Швецию, больше не считается пропорциональной мерой", - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что страна возвращается к правилам въезда, установленным до 28 декабря. До этого времени для въезда в страну COVID-тест не требовался.