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Швеція послаблює карантинні вимоги для мандрівників

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Швеція, Вівторок 18 січня 2022 18:59
Швеція послаблює карантинні вимоги для мандрівників Фото: у Швеції скасували правило щодо пред'явлення COVID-тесту для мандрівників (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

З 21 січня Швеція скасувала вимогу пред'явлення негативного тесту на коронавірус при в'їзді. Це стосується мандрівників із низки країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

"Мандрівники більше не становлять особливого ризику в контексті поширення "Омікрона" у Швеції. Згідно з запитом шведського Агентства охорони здоров'я, особлива вимога щодо негативного тесту на COVID-19, зробленого не більше ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається пропорційним заходом", - йдеться у заяві уряду.

Зазначається, що країна повертається до правил в’їзду, встановлених до 28 грудня. До цього часу для в'їзду в країну COVID-тест не був потрібний.

Нагадаємо, агентство охорони здоров'я Швеції очікує на погіршення ситуації зі штамом "Омікрон" на території країни. Пік захворюваності можуть досягти вже цього січня.

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