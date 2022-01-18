Швеція послаблює карантинні вимоги для мандрівників

З 21 січня Швеція скасувала вимогу пред'явлення негативного тесту на коронавірус при в'їзді. Це стосується мандрівників із низки країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

"Мандрівники більше не становлять особливого ризику в контексті поширення "Омікрона" у Швеції. Згідно з запитом шведського Агентства охорони здоров'я, особлива вимога щодо негативного тесту на COVID-19, зробленого не більше ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається пропорційним заходом", - йдеться у заяві уряду.

Зазначається, що країна повертається до правил в’їзду, встановлених до 28 грудня. До цього часу для в'їзду в країну COVID-тест не був потрібний.