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Швеція оголосила про новий пакет військової підтримки України: що до нього увійде

Фото: Швеція в рамках військової підтримки проведе навчання українських пілотів на JAS 39 Gripen (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової підтримки України. До нього увійде, серед іншого, навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.

"Підтримка включає внески до фондів на загальну суму 230 млн шведських крон і асигнування шведським Збройним силам, зокрема, на JAS 39 Gripen і рішення про постачання пожертвуваних військових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Швеція виділила 140 млн шведських крон у Міжнародний фонд Великої Британії для України, кошти якого використовуються для навчання і закупівлі оборонного обладнання для України. Серед іншого, Фонд планує закупити ракети дальнього радіусу дії для передачі Україні.

Також шведський уряд виділяє 90 мільйонів шведських крон у Цільовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО Україні для закупівлі оборонного устаткування, пального, медичного обладнання, устаткування для військової підготовки та підтримка у зміцненні й модернізації оборонних і безпекових інститутів України.

Навчання на JAS 39 Gripen

Збройні сили Швеції проведуть ознайомлювальну підготовку українських пілотів і пов'язаного з ними авіаційно-технічного персоналу щодо літака JAS 39.

"Передумовою є те, що українські збройні сили висловили бажання мати змогу оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним із найтерміновіших заходів є зміцнення української протиповітряної оборони сучасною винищувальною авіаційною системою", - ідеться в повідомленні.

Рішення про постачання військового майна

Уряд Швеції ухвалив рішення про те, що ЗС країни здійснюватимуть рішення про постачання систем військового майна в Україну. У рамках цього рішення Збройні сили Швеції можуть проводити операції за участю до 60 осіб на місцях у Польщі, Румунії та Словаччині.

Зокрема, ЗС Швеції мають намір створити довгострокову систему постачань для кваліфікованих матеріальних систем, таких як Robotsystem 70, Combat Vehicle 90, Tank 122 і Archer, які були передані Україні. Система поставок створюється в результаті співпраці між збройними силами Швеції, Шведською адміністрацією оборонної техніки та відповідною шведською промисловістю.

Місія триватиме до 31 грудня 2025 року.

JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності.

Хоча формально JAS 39 Gripen належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання. Скорочення JAS розшифровується як Jakt (винищувач), Attack (штурмовик) і Spaning (розвідник).

JAS 39 Gripen має відмінну стійкість під час надзвукового польоту і має високі характеристики зльоту і посадки.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що ЗСУ для початку контрнаступу необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.

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