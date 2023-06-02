Швеція незабаром приєднається до НАТО, - Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Американський лідер під час промови в Колорадо-Спрінгз сказав, що НАТО, незважаючи на спробу президента Росії Володимира Путіна зламати альянс своїм вторгненням в Україну, стає все сильнішим. І це підкріплюється, зокрема нещодавнім прийняттям Фінляндії, а незабаром і Швеції.

"Це станеться, я вам обіцяю", - зазначив Байден.

Вступ Швеції до НАТО

Заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина та Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.