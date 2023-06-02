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Швеція незабаром приєднається до НАТО, - Байден

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П'ятниця 02 червня 2023 02:04
Швеція незабаром приєднається до НАТО, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден "спрогнозував" вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський лідер під час промови в Колорадо-Спрінгз сказав, що НАТО, незважаючи на спробу президента Росії Володимира Путіна зламати альянс своїм вторгненням в Україну, стає все сильнішим. І це підкріплюється, зокрема нещодавнім прийняттям Фінляндії, а незабаром і Швеції.

"Це станеться, я вам обіцяю", - зазначив Байден.

Вступ Швеції до НАТО

Заявку Швеції на вступ в НАТО не ратифікують Угорщина та Туреччина. Анкара звинувачує країну в "підтримці тероризму" і заявляє, що в Стокгольмі переховуються члени організацій, яких Туреччина вважає терористами.

Джо Байден, 30 травня, обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що його країна у Вільнюсі надішле чіткий сигнал про виконання усіх зобов'язань для вступу до Північноатлантичного альянсу.

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