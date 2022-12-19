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Швеція модернізує свої винищувачі Gripen C/D на 336 мільйонів доларів

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Понеділок 19 грудня 2022 00:27
Швеція модернізує свої винищувачі Gripen C/D на 336 мільйонів доларів Фото: шведський винищувач Saab JAS 39 Gripen (Pia Ericsson/fmv.se)
Автор: Володимир Костирін

Збройні сили Швеції покращать свій парк винищувачів Gripen C/D (військові літаки Saab JAS 39 Gripen). Було підписано угоду з компанією Saab про розширення можливостей та забезпечення доступності льотної системи літаків до середини 2030-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції (FMV).

Вартість замовлення складає приблизно 3,5 мільярда шведських крон (понад 336 мільйонів доларів США), і замовлення має бути виконане протягом 2023-2029 років.

Контракт також включає можливість FMV розмістити додаткові замовлення в найближчі роки для подальшого розвитку можливостей.

Як зазначається в релізі, збільшення можливостей дає Швеції ефективніший і потужніший бойовий літак, який включає, серед іншого:

  • покращені льотні характеристики та більш ефективні сенсорні системи як для самозахисту, так і для вимірювання цілей та розвідки,
  • розвиваються та зміцнюються передумови здатності до атаки,
  • забезпечується постійна хороша доступність протягом тривалого часу, а можливості паралельної експлуатації Gripen E та C/D розширюються.

"Модернізація дає Збройним силам сильніший бойовий авіаційний потенціал та дозволяє експлуатувати JAS 39C/D до середини 2030-х років", - заявила глава відділу авіаційного обладнання FMV Інгела Матіассон.

Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen - грифон) - шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. З листопада 1997 року JAS 39 було офіційно прийнято на озброєння Шведських Військово-Повітряних Сил. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду, також рішення придбати JAS 39 прийняла Бразилія.

Раніше повідомлялося, що в грудні уряд Швеції затвердив дев'ятий пакет військової допомоги Україні, який у 1,5 раза більше, ніж попередній.

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