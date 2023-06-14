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Швеція має намір до осені встановити винуватців підриву "Північних потоків"

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Швеція, Середа 14 червня 2023 11:35
Швеція має намір до осені встановити винуватців підриву "Північних потоків" Фото: Швеція встановить винуватців підриву "Північних потоків" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швеція сподівається встановити, хто стояв за диверсією на газопроводах "Північний потік", до осені поточного року. Підтверджується основна версія, що за вибухом стояли державні структури, а не приватні диверсанти.

Про це заявив прокурор Матс Юнгквіст, який веде шведське розслідування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я сподіваюся, що ми принаймні цієї осені зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних висновків, принаймні такі наші амбіції в нинішніх умовах", - сказав Юнгквіст шведському радіо.

При цьому він висловив упевненість, що згодом з'ясується, хто здійснив диверсію.

У вересні 2022 року внаслідок кількох незрозумілих підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2".

Вибухи сталися в економічних зонах Швеції та Данії, і обидві країни заявляють, що вибухи були навмисними, хоча вони ще мають встановити, хто несе відповідальність.

У квітні Юнгквіст повідомив, що основним сценарієм підриву російських газопроводів Nord Stream у вересні минулого року є причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише з теорії.

"Я думаю, що цю гіпотезу було підтверджено в ході розслідування", - сказав він шведському радіо.

Політична справа

Вторгнення Росії в Україну привернула політичну увагу до залежності Європи від російського природного газу, а руйнування газопроводу "Північний потік" прискорило перехід блоку до інших постачальників енергії.

"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен із яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини. При цьому Північний потік-2 так і не було введено в експлуатацію через російське вторгнення, а "Північний потік-1" було зупинено "Газпромом" улітку 2022 року.

Дані розслідувань свідчать про високу активність російських військових кораблів біля Північних потоків безпосередньо перед вибухом.

Також ЗМІ повідомляли, що за підривом може стояти приватна група українських диверсантів на яхті, проте ця версія не розглядається всерйоз.

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