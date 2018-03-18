Швеція і КНДР завершили переговори в Стокгольмі

Завершилися триденні переговори щодо ситуації з безпекою на Корейському півострові між міністрами закордонних справ Північної Кореї та Швеції, про це проінформувало Міністерство закордонних справ Швеції, передає "Радіо Свобода".

Переговори пройшли в Стокгольмі, де МЗС Швеції представляв інтереси США перед чиновниками з Пхеньяну.

Повідомляється, що міністри Рі Ен Хо і Маргот Вальстрем "обговорили можливості та виклики щодо тривалих дипломатичних зусиль з метою досягти мирного вирішення конфлікту".

"Швеція, посольство якої в Пхеньяні представляє перед Північною Кореєю інтереси США, закликала Північну Корею відмовитися від ядерної зброї і від ракетної програми, згідно з резолюціями Ради безпеки ООН", - повідомив шведський МЗС.

У подальших планах шведського представника зустріч з главою МЗС Південної Кореї в Брюсселі 19 березня.

Цей візит став першим значним дипломатичним кроком після заяви президента США про бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, про яке він заявив на початку місяця.

Нагадаємо, Швеція вирішила виступити посередником між США і КНДР, погодившись влаштувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина.