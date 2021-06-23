Швеция и Испания вышли в плей-офф Евро из группы E. И Украина благодаря им тоже

Швеция в матче с Польшей устроила драму. Сначала шведы дважды забили полякам, потом пропустили два гола от Роберта Левандовски. В итоге же Швеция забила третий гол и победила. В этой игре Украине был необходим непроигрыш Швеции и он случился.

Уникальный промах Роберта Левандовски в матче против Швеции

Испания же сделала и свою часть. Команда Луиса Энрике после двух блеклых ничьих разгромила Словакию со счетом 5:0. Разгром устраивал Украину. И в итоге сине-желтые в плей-офф, где сыграют со Швецией.

Из группы вышли Испания и Швеция. Словакия заняла третье место, но не прошла по рейтингу третьих команд из-за плохой разницы голов. Польша же на последнем месте.