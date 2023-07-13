Швеція хоче проаналізувати війну РФ проти України для зміцнення своєї оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Швеції .

"Уряд ухвалив рішення про те, що Збройні сили Швеції, Управління матеріальних засобів оборони та Шведське агентство із захисту та забезпечення готовності населення мають повідомити, який досвід і уроки можна винести з повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також потрібно вивчити, як саме цей досвід можна використати для розвитку тотальної оборони Швеції.

"Важливо, щоб ми систематично брали уроки з війни в Україні, щоб зміцнювати власну оборону. Це також включає в себе оцінку того, як шведська і західна техніка справляється з бойовими ситуаціями", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Що саме будуть досліджувати у Швеції

Завдання шведським Збройним силам має бути виконане за підтримки Дослідницького інституту спільної оборони.

Приклади відповідного досвіду можуть стосуватися навчання українських солдатів, того, який оперативний і стратегічний досвід можна здобути і як спрацювали різні рішення в галузі постачання.

Це також може бути досвід з точки зору загального захисту, такий як оборонна воля та лідерство.

Допомога Україні від Швеції

Сьогодні повідомлялось, що Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну. Міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про захист безпеки з нашою країною на саміті НАТО у Вільнюсі.

В середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка, зокрема, включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.