Швеция хочет проанализировать войну РФ против Украины для укрепления своей обороны

Правительство Швеции поручило трем ведомствам изучить опыт войны РФ против Украины. Это должно позволить улучшить оборону страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Швеции .

"Правительство приняло решение о том, что Вооруженные силы Швеции, Управление материальных средств обороны и Шведское агентство по защите и обеспечению готовности населения должны сообщить, какой опыт и уроки можно вынести из полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Также нужно изучить, как именно этот опыт можно использовать для развития тотальной обороны Швеции.

"Важно, чтобы мы систематически извлекали уроки из войны в Украине, чтобы укреплять собственную оборону. Это также включает в себя оценку того, как шведская и западная техника справляется с боевыми ситуациями", - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Что именно будут исследовать в Швеции

Задание шведским Вооруженным силам должно быть выполнено при поддержке Исследовательского института совместной обороны.

Примеры соответствующего опыта могут касаться обучения украинских солдат, того, какой оперативный и стратегический опыт можно получить и как сработали различные решения в области снабжения.

Это также может быть опыт с точки зрения общей защиты, такой как оборонная воля и лидерство.

Помощь Украине от Швеции

Сегодня сообщалось, что Швеция упростит и ускорит поставки оружия в Украину. Министр обороны Пол Йонсон подписал соглашение о защите безопасности с нашей страной на саммите НАТО в Вильнюсе.

В середине июня страна объявила о новом пакете военной помощи. Поддержка, в частности, включает обучение украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen.