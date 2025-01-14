У Норвегії розширили перелік безпечних областей в Україні

Уряд Норвегії визнав ще декілька областей України безпечними. Відтепер люди, які там проживають, не зможуть отримати колективний захист у Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезький Директорат у справах іноземців.

Зазначається, що директорат визнав ще кілька областей України безпечними. З 13 січня Норвегія вважає безпечними Черкаську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську (область, не місто), Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Вінницьку, Волинську, Закарпатську та Житомирську області.

У випадку, якщо людина, яка подає заявку на захист у Норвегії, проживала в "безпечній" області, то заявку будуть розглядати індивідуально. Варто зауважити, що критерії для отримання індивідуального захисту у Норвегії набагато суворіші, ніж для колективного захисту.

Зокрема, до уваги буде братись чи може українська влада надати людині захист. Зміна стосується лише тих, хто звернувся за захистом із 28 вересня 2024 року та не отримав відповіді на свою заяву до 13 січня. А також тих, хто звернеться за захистом після 13 січня 2025 року.

Допомога Україні від Норвегії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегія стала одним із ключових міжнародних партнерів, що надають значну військову підтримку українським збройним силам.

Осло передало Києву різноманітні види озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси, боєприпаси, бронежилети, шоломи та інше військове обладнання.