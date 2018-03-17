Швеция готова выступить посредником между США и КНДР

Швеция готова взять на себя роль посредника между США и КНДР в преддверии запланированной встречи президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Соответствующее предложение шведский премьер-министр Стефан Левен выдвинул в пятницу, 16 марта, в Берлине в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает DW.

"Мы все время повторяли, что с удовольствием готовы выступить в качестве посредника", - заявил Левен.

Он добавил, что если бы Швеция могла посодействовать проведению встречи Трампа и Ким Чен Ына, то она бы это сделала.

Ранее в тот же день Левен вместе с главой шведского МИД Маргот Валльстрем встретился в Стокгольме с министром иностранных дел КНДР Ли Еном Хо, они обсудили денуклеаризацию корейского полуострова и предстоящие переговоры Трампа с северокорейским лидером.

Валльстрем отметила, что Стокгольм "не настолько наивен, чтобы считать, что может решить все проблемы мира", но если может помочь, используя свою роль и контакты, то готов это сделать.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и КНДР закончатся "наибольшей мировой сделкой века" или провалятся.