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Швеция готова выступить посредником между США и КНДР

НовостиПолитика    17.03.2018 - 05:55
Фото: премьер-министр Швеции Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)
Фото: премьер-министр Швеции Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Представители шведского правительства встретились в Стокгольме с главой МИД КНДР

Швеция готова взять на себя роль посредника между США и КНДР в преддверии запланированной встречи президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Соответствующее предложение шведский премьер-министр Стефан Левен выдвинул в пятницу, 16 марта, в Берлине в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает DW.

"Мы все время повторяли, что с удовольствием готовы выступить в качестве посредника", - заявил Левен.

Он добавил, что если бы Швеция могла посодействовать проведению встречи Трампа и Ким Чен Ына, то она бы это сделала.

Ранее в тот же день Левен вместе с главой шведского МИД Маргот Валльстрем встретился в Стокгольме с министром иностранных дел КНДР Ли Еном Хо, они обсудили денуклеаризацию корейского полуострова и предстоящие переговоры Трампа с северокорейским лидером.

Валльстрем отметила, что Стокгольм "не настолько наивен, чтобы считать, что может решить все проблемы мира", но если может помочь, используя свою роль и контакты, то готов это сделать.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и КНДР закончатся "наибольшей мировой сделкой века" или провалятся.

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Теги: КНДР, Швеция, посредники
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