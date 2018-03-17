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Швеція готова виступити посередником між США та КНДР

НовиниПолітика    17.03.2018 - 05:55
Фото: прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)
Фото: прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Представники шведського уряду зустрілися в Стокгольмі з главою МЗС КНДР

Швеція готова взяти на себе роль посередника між США і КНДР напередодні запланованої зустрічі президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином. Відповідну пропозицію шведський прем'єр-міністр Стефан Левен висунув у п'ятницю, 16 березня, в Берліні в ході зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає DW.

"Ми весь час повторювали, що із задоволенням готові виступити в ролі посередника", - заявив Левен.

Він додав, що якби Швеція могла посприяти проведенню зустрічі Трампа та Кім Чен Ина, то вона б це зробила.

Раніше того ж дня Левен разом із головою шведського МЗС Маргот Валльстрем зустрівся в Стокгольмі з міністром закордонних справ КНДР Лі Еном Хо, вони обговорили денуклеарізацію корейського півострова і майбутні переговори Трампа з північнокорейським лідером.

Валльстрем зазначила, що Стокгольм "не настільки наївний, щоб вважати, що може вирішити всі проблеми світу", але якщо може допомогти, використовуючи свою роль і контакти, то готовий це зробити.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що переговори між США і КНДР закінчаться "найбільшої мировою угодою століття" або проваляться.

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Теги: КНДР, Швеция, посредники
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