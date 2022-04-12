Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и будут сами решать вопрос о вступлении в НАТО

"Со стороны России совершенно неприемлемо каким-либо образом угрожать Швеции или Финляндии, потому что ее граждане сами должны определять свою политику безопасности. Есть время до и после 24 февраля, и Швеция и Финляндия сами определят свою политику", - заявила Линде журналистам в Сараево в ходе официального визита в Боснию и Герцеговину.

Комментируя угрозы ее стране со стороны Москвы, в том числе заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, министр иностранных дел Швеции заявила, что ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как агрессия России на Украине привела к ужасным разрушениям и человеческим страданиям.

Это побудило правительства Стокгольма и Хельсинки пересмотреть свою давнюю политику военного нейтралитета и рассмотреть возможность вступления в НАТО.

"Нападение России на Украину является неспровоцированным и незаконным и не может быть ничем оправдано, и именно поэтому Швеция вместе с ЕС поддерживает Украину", - сказал Линде, добавив, что весь мир должен объединиться в противодействии российской агрессии.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку этот шаг якобы не принесет безопасность в Европу.