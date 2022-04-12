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Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и будут сами решать вопрос о вступлении в НАТО

Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (instagram.com/annlindepolitiker)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде оценила угрозы России из-за возможного вступления ее страны и Финляндии в НАТО как абсолютно неприемлемые. Страны намерены сами решать вопрос о присоединении к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Klix (Сараево).

"Со стороны России совершенно неприемлемо каким-либо образом угрожать Швеции или Финляндии, потому что ее граждане сами должны определять свою политику безопасности. Есть время до и после 24 февраля, и Швеция и Финляндия сами определят свою политику", - заявила Линде журналистам в Сараево в ходе официального визита в Боснию и Герцеговину.

Комментируя угрозы ее стране со стороны Москвы, в том числе заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, министр иностранных дел Швеции заявила, что ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как агрессия России на Украине привела к ужасным разрушениям и человеческим страданиям.

Это побудило правительства Стокгольма и Хельсинки пересмотреть свою давнюю политику военного нейтралитета и рассмотреть возможность вступления в НАТО.

"Нападение России на Украину является неспровоцированным и незаконным и не может быть ничем оправдано, и именно поэтому Швеция вместе с ЕС поддерживает Украину", - сказал Линде, добавив, что весь мир должен объединиться в противодействии российской агрессии.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку этот шаг якобы не принесет безопасность в Европу.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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