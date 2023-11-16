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Швеція допоможе Україні з відновленням дитсадків та шкіл: скільки дасть грошей

Четвер 16 листопада 2023 23:22
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Швеція допоможе Україні з відновленням дитсадків та шкіл: скільки дасть грошей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції виділяє 75 млн шведських крон (6,7 млн доларів) у кризовий фонд ЮНЕСКО для відновлення зруйнованих і пошкоджених шкіл і дитсадків в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.

"Наразі Швеція вносить 75 млн шведських крон до кризового фонду ЮНЕСКО, який підтримує ремонт і відновлення пошкоджених і зруйнованих притулків у дошкільних установах і школах", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що допомога Швеції Україні вельми обширна і з моменту приходу до влади нового уряду склала понад 3 млрд шведських крон.

"Міністерство освіти і науки України звернулося до шведського уряду з проханням про допомогу у сфері освіти, і зараз ми відповідаємо на це прохання, - заявив міністр з питань співробітництва в цілях розвитку і зовнішньої торгівлі Швеції Юхан Форсселл.

Крім надання необхідного обладнання для притулків, грант дасть змогу ЮНЕСКО встановити необхідне обладнання для водопостачання, санітарії та гігієни, а також забезпечити опалення та утеплення дошкільних установ і притулків на зимовий період.

ЮНЕСКО також може забезпечити доступність притулків для людей з обмеженими можливостями та доступ дітей до психосоціальної підтримки та фізичних вправ.

Допомога Швеції

Швеція підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Стокгольм надає як фінансову, і військову допомогу.

Минулого місяця глава Міноборони Швеції анонсував новий пакет допомоги на суму 2,2 млрд крон (199 млн доларів). Він буде включати боєприпаси і запасні частини для раніше переданих систем.

Західні ЗМІ зазначали, що Швеція підходить до рішення передати Україні винищувачі Gripen. Але в уряді натякнули, що це стане можливим лише, якщо Швеція приєднається до НАТО.

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