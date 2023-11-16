Швеция поможет Украине с восстановлением детсадов и школ: сколько даст денег

Правительство Швеции выделяет 75 млн шведских крон (6,7 млн долларов) в кризисный фонд ЮНЕСКО для восстановления разрушенных и поврежденных школ и детсадов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"В настоящее время Швеция вносит 75 млн шведских крон в кризисный фонд ЮНЕСКО, который поддерживает ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных убежищ в дошкольных учреждениях и школах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что помощь Швеции Украине весьма обширна и с момента прихода к власти нового правительства составила более 3 млрд шведских крон.

"Министерство образования и науки Украины обратилось к шведскому правительству с просьбой о помощи в сфере образования, и сейчас мы отвечаем на эту просьбу, - заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Швеции Юхан Форсселл.

Помимо предоставления необходимого оборудования для убежищ, грант позволит ЮНЕСКО установить необходимое оборудование для водоснабжения, санитарии и гигиены, а также обеспечить отопление и утепление дошкольных учреждений и убежищ на зимний период.

ЮНЕСКО также может обеспечить доступность убежишь для людей с ограниченными возможностями и доступ детей к психосоциальной поддержке и физическим упражнениям.

Помощь Швеции

Швеция поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия. Стокгольм оказывает как финансовую, так и военную помощь.

В прошлом месяце глава Минобороны Швеции анонсировал новый пакет помощи на сумму в сумме 2,2 млрд крон (199 млн долларов). Он будет включать в себя боеприпасы и запасные части для ранее переданных систем.

Западные СМИ отмечали, что Швеция подходит к решению передать Украине истребители Gripen. Но в правительстве намекнули, что это станет возможным, только если Швеция присоединится к НАТО.

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