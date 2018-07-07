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Швеция - Англия: видео голов и обзор матча

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    07.07.2018 - 19:10
Фото: матч Швеция - Англия (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Швеция - Англия (facebook.com/fifaworldcup)

Команды Швеции и Англии провели решающий матч за выход в полуфинал ЧМ 2018

Матч Швеция - Англия прошел в рамках 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 7 июля. Игра завершилась со счетом 0:2. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Швеция - Англия: обзор игры

Сборные Швеции и Англии встретились на "Самара Арене". Впервые за долгое время команды этих двух стран оказались в одном шаге от полуфинала. Швеция на Чемпионате мира стала лидером в группе F и с минимальным разрывом в счете (1:0) выиграла у Швейцарии в 1/8 финала. Англия в групповом турнире заняла 2 место в своей группе, а в плей-офф одержала волевую победу над Колумбией по пенальти (4:3), после окончания матча вничью 1:1.

7 июля в Самаре сборные Швеции и Англии начали матч в таких стартовых составах:

  • Швеция: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.
  • Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.

С первых минут матча контроль над мячом был у Англии. Однако Швеция также играла очень грамотно. В начале первого тайма команды обменялись атаками ворот, но мимо.

Первый гол матча был забит Англией на 30 минуте. Харри Магуайр отправил мяч в ворота Швеции с углового удара.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу Англии.

Во втором тайме английская сборная вновь увеличила свои шансы на участие в полуфинале. На 59 минуте Деле Алли пробил головой мяч над руками вртарая Швеции Ульсена.

Шведам не удалось забить ни одного гола в матче. Таким образом, с результатом 2:0 победу одержала сборная Англии.

статистика матча Швеция - АнглияФото: статистика матча Швеция - Англия (facebook.com/fifaworldcup)

Команда "трех львов" прошла в полуфинал, который состоится 11 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Швеция завершила свое участие в Чемпионате мира 2018.

 

Швеция - Англия: онлайн трансляция (счет 0:2) ЧМ 2018: турнирная таблица на 7 июля
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, видео, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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