Швеция - Англия: видео голов и обзор матча

Команды Швеции и Англии провели решающий матч за выход в полуфинал ЧМ 2018

Матч Швеция - Англия прошел в рамках 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 7 июля. Игра завершилась со счетом 0:2. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Швеция - Англия: обзор игры

Сборные Швеции и Англии встретились на "Самара Арене". Впервые за долгое время команды этих двух стран оказались в одном шаге от полуфинала. Швеция на Чемпионате мира стала лидером в группе F и с минимальным разрывом в счете (1:0) выиграла у Швейцарии в 1/8 финала. Англия в групповом турнире заняла 2 место в своей группе, а в плей-офф одержала волевую победу над Колумбией по пенальти (4:3), после окончания матча вничью 1:1.

7 июля в Самаре сборные Швеции и Англии начали матч в таких стартовых составах:

Швеция : Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен. Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.

С первых минут матча контроль над мячом был у Англии. Однако Швеция также играла очень грамотно. В начале первого тайма команды обменялись атаками ворот, но мимо.

Первый гол матча был забит Англией на 30 минуте. Харри Магуайр отправил мяч в ворота Швеции с углового удара.

Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу Англии.

Во втором тайме английская сборная вновь увеличила свои шансы на участие в полуфинале. На 59 минуте Деле Алли пробил головой мяч над руками вртарая Швеции Ульсена.

Шведам не удалось забить ни одного гола в матче. Таким образом, с результатом 2:0 победу одержала сборная Англии.

Фото: статистика матча Швеция - Англия (facebook.com/fifaworldcup)

Команда "трех львов" прошла в полуфинал, который состоится 11 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Швеция завершила свое участие в Чемпионате мира 2018.