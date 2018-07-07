Швеція - Англія: відео голів та огляд матчу

Команди Швеції та Англії провели вирішальний матч за вихід до півфіналу ЧС 2018

Матч Швеція - Англія пройшов у рамках 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 7 липня. Гра завершилася з рахунком 0:2. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Швеція - Англія: огляд гри

Збірні Швеції та Англії зустрілися на "Самара Арені". Вперше за довгий час команди цих двох країн опинилися в одному кроці від півфіналу. Швеція на Чемпіонаті світу стала лідером в групі F і з мінімальним розривом у рахунку (1:0) виграла у Швейцарії в 1/8 фіналу. Англія в груповому турнірі посіла 2 місце в своїй групі, а в плей-офф здобула вольову перемогу над Колумбією по пенальті (4:3), після закінчення матчу внічию 1:1.

7 липня у Самарі збірні Швеції та Англії почали матч в таких стартових складах:

Швеція : Ольсен, Лінделефа, Гранквіст, Аугустінсон, Крафт, Ларссон, Екдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

: Ольсен, Лінделефа, Гранквіст, Аугустінсон, Крафт, Ларссон, Екдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен. Англія: Пікфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Тріпп'єр, Янг, Лингард, Хендерсон, Аллі, Стерлінг, Кейн.

З перших хвилин матчу контроль над м'ячем був у Англіі. Однак Швеція також грала дуже грамотно. На початку першого тайму команди обмінялися атаками воріт, але мимо.

Перший гол матчу був забитий Англією на 30 хвилині. Харрі Магуайр відправив м'яч у ворота Швеції з кутового удару.

Команди пішли на перерву з рахунком 1:0 на користь Англії.

У другому таймі англійська збірна знову збільшила свої шанси на участь у півфіналі. На 59 хвилині Деле Аллі пробив головою м'яч над руками вртарая Швеції Ульсена.

Шведам не вдалося забити жодного гола в матчі. Таким чином, з результатом 2:0 перемогу здобула збірна Англії.

Фото: статистика матчу Швеція - Англія (facebook.com/fifaworldcup)

Команда "трьох левів" пройшла до півфіналу, який відбудеться 11 липня на стадіоні "Лужники" в Москві. Швеція завершила свою участь в Чемпіонаті світу 2018.