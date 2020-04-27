В Швеции закрывают бары из-за нарушения карантина

В шведской столице, в Стокгольме, власти закрыли пять учреждений за нарушения карантинных ограничений, которые ввели для противодействия распространения коронавируса. Об этом сообщает France24.

Как сообщается, власти Стокгольма объясняют такое решение тем, что в учреждениях и за их пределами формировалось большое скопление людей из-за того, что не все кафе и рестораны придерживаются правил. Однако закрытые заведения могут подать заявку на возобновление работы, если устранят нарушения, что привели к закрытию, и пройдут проверку со стороны власти.

Как отмечается, Швеция разрешила магазинам, барам и ресторанам оставаться открытыми во время пандемии, но Агентство общественного здравоохранения приказало им принять меры для ограничения скопления людей.

Напомним, в четверг, 28 апреля, в Украину должны доставить застрявших из-за коронавируса в Швеции украинских граждан спецрейсом Стокгольм-Киев. Стоимость билета стартует от 5 836 гривен. Самолет вылетит из аэропорта "Арланда" в Стокгольме в 9:00.

Также в Швеции зафиксировали более 2 тыс. летальных случаев от коронавирусной инфекции.