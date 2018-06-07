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У Швеції суд оголосить вирок громадянину Узбекистану, який вчинив наїзд на людей в Стокгольмі

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 13:09
Фото: підозрюваний у теракті (polisen.se)
Фото: підозрюваний у теракті (polisen.se)

Під час судового розгляду Акілов не висловив жодного каяття

Шведський суд сьогодні, 7 червня, винесе вирок громадянину Узбекистану Рахмату Акілову, що вчинив в Стокгольмі в квітні 2017 року наїзд на людей, в результаті якого загинуло п'ятеро осіб. Про це повідомляє Gulf Times з посиланням на AFP.

40-річний Рахмат Акілов повідомив суду під час судового розгляду, що члени угруповання "Ісламська держава" (ІД) дали йому зелене світло, щоб здійснити теракт в столиці Швеції.

Проте організація бойовиків не брала на себе відповідальність за цей напад.

Зазначається, що під час майже тримісячного судового розгляду Акілов не висловив жодного каяття.

Внаслідок нападу були вбиті троє шведів, в тому числі 11-річна дівчинка, а також 41-річний британець і 31-річна бельгійка. Ще десять осіб отримали поранення.

Вибуховий пристрій, що складався з п'яти газових балонів і цвяхів, не вибухнув, як планувалося.

Нагадаємо, 7 квітня 2017 року поліція затримала ймовірного виконавця теракту в Стокгольмі, а 11 квітня він визнав свою провину.

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Теги публікації: Стокгольм, наезд, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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