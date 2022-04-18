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В Швеции в столкновениях с полицией после сожжения Корана пострадали 3 человека

Новина українською →
Швеция, Понедельник 18 апреля 2022 05:59
В Швеции в столкновениях с полицией после сожжения Корана пострадали 3 человека Фото: полиция Швеции (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

В Швеции в ходе беспорядков, которые вспыхнули в стране после сожжения Корана, в городе Норрчепинг в результате столкновений между полицией и протестующими ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Участники протестов и столкновений пострадали после выстрелов правоохранителей.

"Трое человек пострадали от рикошета и сейчас находятся в больнице. Все трое раненых арестованы по подозрению в совершении преступления", - рассказали в полиции.

Также отмечается, что полученные травмы не угрожает жизни.

В городах Швеции в последние дни между полицией и протестующими произошли серьезные столкновения, в ходе которых несколько правоохранителей получили ранения, а несколько автомобилей были сожжены.

Беспорядки вспыхнули в четверг после демонстрации, организованной лидером датской ультраправой политической партии Hard Line Расмусом Палуданом, который прежде сжигал Коран.

Напомним, прошлым летом в Швеции произошло убийство полицейского, которое стало первым в стране за 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Италии активисты пытались поджечь дом российского пропагандиста Соловьева, и оставили ему послание.

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