В Швеции в столкновениях с полицией после сожжения Корана пострадали 3 человека
В Швеции в ходе беспорядков, которые вспыхнули в стране после сожжения Корана, в городе Норрчепинг в результате столкновений между полицией и протестующими ранения получили 3 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Участники протестов и столкновений пострадали после выстрелов правоохранителей.
"Трое человек пострадали от рикошета и сейчас находятся в больнице. Все трое раненых арестованы по подозрению в совершении преступления", - рассказали в полиции.
Также отмечается, что полученные травмы не угрожает жизни.
В городах Швеции в последние дни между полицией и протестующими произошли серьезные столкновения, в ходе которых несколько правоохранителей получили ранения, а несколько автомобилей были сожжены.
Беспорядки вспыхнули в четверг после демонстрации, организованной лидером датской ультраправой политической партии Hard Line Расмусом Палуданом, который прежде сжигал Коран.
Напомним, прошлым летом в Швеции произошло убийство полицейского, которое стало первым в стране за 14 лет.
Ранее сообщалось, что в Италии активисты пытались поджечь дом российского пропагандиста Соловьева, и оставили ему послание.
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