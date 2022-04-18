У Швеції в сутичках з поліцією після спалення Корану постраждали 3 людини

У Швеції в ході заворушень, які спалахнули в країні після спалення Корану, в місті Норрчьопінг в результаті зіткнень між поліцією і протестувальниками поранення отримали 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Учасники протестів і зіткнень постраждали після пострілів правоохоронців.

"Троє людей постраждали від рикошету і зараз знаходяться в лікарні. Всі троє поранених заарештовані за підозрою в скоєнні злочину", - розповіли в поліції.

Також зазначається, що отримані травми не загрожує життю.

У містах Швеції в останні дні між поліцією і протестувальниками відбулися серйозні зіткнення, в ході яких кілька правоохоронців отримали поранення, а кілька автомобілів були спалені.

Заворушення спалахнули в четвер після демонстрації, організованої лідером данської ультраправої політичної партії hard Line Расмусом Палуданом, який раніше спалював Коран.