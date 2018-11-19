В Швеции создали новый Нобелевский комитет по литературе

Иллюстративное фото (flickr.com-atbaker)

В состав комитета войдут 10 человек, том числе пять членов академии

Шведская академия и Нобелевский фонд решили создать новый Нобелевский комитет по литературе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Как сообщается, в его состав войдут 10 человек, том числе пять членов академии.

Председателем станет писатель Пер Вестберг, в комитет войдут историк и критик Хорас Энгдаль, поэт и драматург Кристина Лугн, писатель Андерс Олссон, филолог Йеспер Свенбу, а также пять экспертов, не состоящих в Шведской академии.

Отметим, из-за скандала, касающегося сексуальных домогательств, в 2018 году отложили вручение Нобелевской премии по литературе, лауреат станет известен только в следующем году.

Это было связно с поэтессой Катариной Фростенсон, мужа которой - французского фотографа Жана-Клода Арно - обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.

В результате, эти обвинения уже стали причиной серьезного кризиса в Шведской академии, в связи с чем из ее состава вышли руководитель, четыре других члена, а также сама госпожа Фростенсон.

Как писал Styler, премия "Новой академии" Швеции, которую называют альтернативой Нобелевской премии по литературе, досталась французской писательнице Мариз Конде.

Жюри отметило ее мастерство в описании ужасов колониальной эпохи и постколониального хаоса.