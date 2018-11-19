У Швеції створили новий Нобелівський комітет по літературі

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До складу комітету увійдуть 10 чоловік, в тому числі п'ять членів академії

Шведська академія і Нобелівський фонд вирішили створити новий Нобелівський комітет по літературі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Як повідомляється, до його складу увійдуть 10 чоловік, в тому числі п'ять членів академії.

Головою стане письменник Пер Вестберг, до комітету увійдуть історик і критик Хорас Енгдаль, поет і драматург Христина Лугн, письменник Андерс Олссон, філолог Йеспер Свенбу, а також п'ять експертів, які не перебувають у Шведській академії.

Відзначимо, із-за скандалу, що стосується сексуальних домагань, в 2018 році відклали вручення Нобелівської премії по літературі, лауреат стане відомий лише в наступному році.

Це було пов'язано з поетесою Катаріною Фростенсон, чоловіка якої - французького фотографа Жана-Клода Арно - звинуватили в сексуальних домаганнях відразу кілька жінок.

В результаті, ці звинувачення вже стали причиною серйозної кризи в Шведської академії, у зв'язку з чим з її складу вийшли керівник, чотири інших члена, а також сама пані Фростенсон.

Як писав Styler, премія "Нової академії" Швеції, яку називають альтернативою Нобелівської премії з літератури дісталася французької письменниці Маріз Конде.

Журі відзначило її майстерність в описі жахів колоніальної епохи і постколоніального хаосу.