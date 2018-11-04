У Швеції внаслідок стрілянини поранено 7 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція затримала 12 осіб причетних до стрілянини

У Швеції внаслідок стрілянини, імовірно влаштованої членами байкерського клубу, 7 осіб отримали поранення, 12 людей затримали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, стрілянина, що сталася поблизу великого швецького міста Гетеборг, імовірно пов'язана з членами байкерського клубу "Янголи пекла".

Поліцейські патрулі в суботу ввечері були викликані у невелике промислове місто Мьольнлюкке на південний схід від Гетеборга, де вони виявили 7 поранених після стрілянини за межами розважального закладу, де відбувалась вечірка.

В поліції зазначили, що наразі події, які призвели до стрілянини, не встановлені. Інцидент розслідується як замах на вбивство.

Згідно з інформацією видання Goteborgs-Posten, кілька поранених мають зв'язки з байкерським клубом "Янголи пекла", який звинувачують у торгівлі наркотиками, рекеті, торгівлі краденим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у американському штаті Флорида чоловік відкрив стрілянину в студії йоги в результаті чого загинула одна людина, а сам нападник застрелився. Пізніше поліція назвала ім'я нападника, ним виявився 40-річний житель міста Скот Пол Бейерл.