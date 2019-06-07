В Швеции прогремел взрыв в жилом квартале

Сообщается, что пострадали двое людей
В пятницу, 7 июня, в городе Линчепинг (Швеция) раздался сильный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Aftonbladet.
Взрыв произошел неподалеку от жилых многоквартирных домов. В результате взрыва вынесло значительную часть окон. Сообщается, что пострадали двое людей.
"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчепинга, на улице Хамнгатан... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявили в полиции.
Причины взрыва пока неизвестны. На месте происшествия работают полиция и "скорая помощь"
Напомним, 10 февраля на юг от Стокгольма (Швеция) в Ворберзе произошел взрыв в результате которого погиб человек. Мужчина погиб после срабатывания бомбы, которую он пытался заложить в один из домов. В то же время представитель полиции Анна Вестберг заявила, что правоохранители отвергают версии, которые связанные с терроризмом.
РБК-Украина писало, что утром 2 июня в Кабуле (Афганистан) произошла серия взрывов, в результате которых есть погибшие и раненые. Как сообщили в местном Министерстве внутренних дел, сначала взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба.