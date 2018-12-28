В Швеции по подозрению в терроризме задержаны 5 человек

Фото: полиция Швеции (из открытых источников)

Трое задержанных - выходцы из Узбекистана и Киргизии

В Швеции шестерым подозреваемым, трое из которых выходцы из Узбекистана и Киргизии, предъявили обвинения в финансировании иностранных структур, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Троим из подозреваемых также вменяют в вину возможную подготовку теракта.

В частности, в прокуратуре сообщили, что трое обвиняемых приобрели и хранили большие объемы (около 660 кг и 105 л) химикатов, а также "другие подручные средства, предназначенные для нанесения вреда здоровью и убийства людей".

Отмечается, что в частности имеется в виду пероксид водорода, который боевики использовали в ходе взрывов в Лондоне в 2005 году.

Пятеро подозреваемых помещены под стражу в окрестностях Стокгольма, шестой - из Стремсунда в центральной Швеции - пока остается на свободе.

По данным следствия, минимум один из троих выходцев из Узбекистана и Киргизии поддерживал контакты с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который 7 апреля 2017 года направил угнанный им грузовик в скопление людей на центральной торговой улице шведской столицы.

Основные слушания по делу начнутся 7 января 2019 года и продлятся до начала февраля.

Напомним, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) предупредили об угрозе теракта в испанском городе Барселона в период рождественских праздников.