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У Швеції за підозрою в тероризмі затримали 5 осіб

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 02:55
У Швеції за підозрою в тероризмі затримали 5 осіб
Фото: поліція Швеції (з відкритих джерел)

Троє затриманих - вихідці з Узбекистану і Киргизії

У Швеції шістьом підозрюваним, троє з яких вихідці з Узбекистану і Киргизії, висунули обвинувачення у фінансуванні закордонних структур, пов'язаних із терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Трьом із підозрюваних також інкримінують можливу підготовку теракту.

Зокрема, у прокуратурі повідомили, що троє обвинувачених придбали і зберігали великі обсяги (близько 660 кг і 105 л) хімікатів, а також "інші підручні засоби, призначені для завдання шкоди здоров'ю і вбивства людей".

Зазначається, що зокрема мається на увазі пероксид водню, який бойовики використовували під час вибухів у Лондоні в 2005 році.

П'ятеро підозрюваних поміщені під варту в околицях Стокгольма, шостий - з Стремсунда в центральній Швеції - поки залишається на волі.

За даними слідства, мінімум один із трьох вихідців з Узбекистану і Киргизії підтримував контакти з громадянином Узбекистану Рахматом Акіловим, який 7 квітня 2017 року спрямував викрадену ним вантажівка у натовп на центральній торговій вулиці шведської столиці.

Основні слухання у справі почнуться 7 січня 2019 року і триватимуть до початку лютого.

Нагадаємо, у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) попередили про загрозу теракту в іспанському місті Барселона в період різдвяних свят.

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