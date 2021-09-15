В Швеции мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Окружной суд шведского города Гетеборг приговорил 47-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России. В Швеции это первый приговор за шпионаж за последние 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

Мужчина работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. Его обвинили в передаче информации от Scania и Volvo Cars сотруднику российской разведки.

Гражданина Швеции задержали на встрече с россиянином в ресторане в Стокгольме в начале 2019 года.

Имя заключенного, а также россиянина, с которым якобы сотрудничал швед, следствие не приводит.