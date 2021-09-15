У Швеції чоловіка засудили до трьох років в'язниці за шпигунство на користь РФ

Окружний суд шведського міста Гетеборг засудив 47-річного місцевого жителя до трьох років позбавлення волі у справі про шпигунство на користь Росії. У Швеції це перший вирок за шпигунство за останні 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

Чоловік працював консультантом в компаніях Volvo Cars і Scania. Його звинуватили в передачі інформації від Scania і Volvo Cars співробітнику російської розвідки.

Громадянина Швеції затримали на зустрічі з росіянином в ресторані в Стокгольмі на початку 2019 року.

Ім'я ув'язненого, а також росіянина, з яким нібито співпрацював швед, слідство не наводить.