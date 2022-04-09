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В Швеции формируется парламентское большинство для вступления в НАТО

Фото: Швеция может вступить в НАТО вслед за Финляндией (nato.int)
Автор: Александр Белоус

Лидер второй по величине оппозиционной партии Швеции заявил, если соседняя Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, то он предложит партии изменить позицию. Изменение позиции партии "Шведские демократы" будет означать переход к парламентскому большинству в пользу присоединения к альянсу долгое время нейтральной Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вторжение России в Украину побудило две страны рассмотреть возможность присоединения, хотя Швеция больше колеблется, чем Финляндия, у которой 1300-километровая граница с Россией.

Правительство Финляндии заявило, что в ближайшие недели уточнит следующие шаги в отношении возможного решения о членстве.

"Что изменилось сейчас, так это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков того, что это может произойти в ближайшем будущем. Это, а также тот факт, что Украина, которая не является членом НАТО, совершенно одинока, заставили меня (изменить позицию", - сказал лидер партии "Шведские демократы" Джимми Акессон.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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