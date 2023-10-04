У Шведській академії наук не бачать проблем у Нобелівській премії для вченого з Росії

У нього уточнили, чим керувалася академія наук, коли присуджувала Нобелівську премію російському вченому з огляду на те, що РФ продовжує свою загарбницьку війну проти України.

"Коли справа доходить до відбору лауреатів Нобелівської премії, ми просто дотримуємося процедури визначення найбільш важливих відкриттів. Після цього ми визначаємо найважливіших учасників, які зробили внесок у ці відкриття. Не звертаючи уваги на національність чи будь-які інші фактори. Це означає, що національність тут не має значення", - заявив Еллегрен.

Він додав, що це нібито відповідає заповіту Альфреда Нобеля, який сказав, що премію має отримати найдостойніша людина, незалежно від її національності.

Варто зауважити, що Єкімов також має американський паспорт і з 1999 року працює та живе у США.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів Нобелівської премії у галузі хімії. Одним з них став російський вчений Олексій Єкімов.

Нобелівську премію йому та ще двом вченим вручили за відкриття та дослідження напівпровідникових квантових точок.