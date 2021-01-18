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Шведская компания Cyxone хочет на украинцах протестировать препарат против COVID-19

Стокгольм, Понедельник 18 января 2021 18:03
Шведская компания Cyxone хочет на украинцах протестировать препарат против COVID-19
Фото: женщина пьет таблетку (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Биотехнологическая компания Cyxone из Швеции подала заявку на проведение в Украине второй фазы клинических испытаний препарата Rabeximod, который используют при лечении COVID-19. До этого компания получила разрешение от властей Польши.

Об этом говорится в релизе на сайте компании Cyxone.

В ходе тестирования компания планирует оценить эффективность и безопасность применения Rabeximod для предотвращения прогрессирования COVID-19 у госпитализированных пациентов и сокращения времени до выздоровления.

Тестирование будут проводить на пациентах со средней тяжестью болезни, которые нуждаются в кислородной терапии, но не поддержке аппарата ИВЛ.

Планируется, что участие в тестировании возьмут 300 пациентов из Польши, Украины и еще двух европейских стран. Компания уже подала аналогичные заявки в регуляторы Словакии и Венгрии.

Предварительные результаты тестирования препарата Rabeximod компания Cyxone планирует объявить в третьем квартале 2021 года.

Напомним, в Министерстве здравоохранения выступили против употребления антибиотиков для лечения коронавируса. Министр Максим Степанов отметил, что употреблять антибиотики для лечения COVID-19 нельзя.

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