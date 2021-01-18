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Шведська компанія Cyxone хоче на українцях протестувати препарат проти COVID-19

Стокгольм, Понеділок 18 січня 2021 18:03
Шведська компанія Cyxone хоче на українцях протестувати препарат проти COVID-19
Фото: жінка п'є пігулку (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Біотехнологічна компанія Cyxone зі Швеції подала заявку на проведення в Україні другої фази клінічних випробувань препарату Rabeximod, який використовують під час лікування COVID-19. До цього компанія отримала дозвіл від влади Польщі.

Про це йдеться в релізі на сайті компанії Cyxone.

В ході тестування компанія планує оцінити ефективність та безпеку застосування Rabeximod для запобігання прогресуванню COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів та скорочення часу до одужання.

Тестування проводитимуть на пацієнтах з середньою тяжкістю хвороби, які потребують кисневої терапії, але не підтримки апарату ШВЛ.

Планується, що участь у тестуванні візьмуть 300 пацієнтів з Польщі, України та ще двох європейських країн. Компанія вже подала аналогічні заявки в регулятори Словаччини та Угорщини.

Попередні результати тестування препарату Rabeximod компанія Cyxone планує оголосити у третьому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я виступили проти вживання антибіотиків для лікування коронавірусу. Міністр Максим Степанов наголосив, що вживати антибіотики для лікування COVID-19 не можна.

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