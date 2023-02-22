UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шведська контррозвідка вважає агресивну Росію найбільшою загрозою для країни

Фото: Швеція побоюється агресивного Кремля (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія становить серйозну загрозу безпеці Швеції і поводиться дедалі агресивніше і непередбачувано.

Про це заявила шведська поліція безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В даний час Росія є найбільшою загрозою. Дії режиму непередбачувані, і він схильний йти на великий ризик", - йдеться в заяві.

Спецслужба заявила, що війна проти України різко змінила ситуацію з безпекою і що Росія наразі становить військову загрозу в безпосередній близькості від Швеції, а також загрозу внутрішній безпеці Швеції.

"Росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це збільшує загрозу для Швеції", - заявив на прес-конференції глава контррозвідки Даніель Стенлінг.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після вторгнення Росії до України.

Спецслужба заявила, що двома іншими найсерйознішими загрозами для Швеції є Китай та Іран, і що ці двоє співпрацюють із Росією.

"Іноземні держави витрачають величезні ресурси на незаконне придбання передових технологій у Швеції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Норвегія також вважає Росію однією з найбільших загроз країні .

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвеціяРосійська Федерація